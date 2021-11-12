Арарат Мирзоян встретился с главой МИД Палестины
13:52, 12 Ноябрь, 2021
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Париже для участия в 41-й сессии Генассамблеи, 11 ноября встретился с министром иностранных дел Палестины Риядом Малки. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.
Министры иностранных дел подчеркнули богатые исторические и культурные связи и традиционную дружбу между армянским и арабским народами.
Они обсудили актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес и практические шаги по углублению армяно-палестинского политического диалога.
Обсуждались также вопросы, связанные с армянским историческим, культурным и религиозным наследием на Святой Земле.
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