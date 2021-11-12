Ансамбль «Гюрджиев» с концертами выступит в ряде европейских стран

В ноябре ансамбль «Гюрджиев» из Армении совершит концертный тур по ряду европейских стран: Франции, Бельгии, Нидерландам, Венгрии и Люксембургу.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в ансамбле, отметив, что первый концерт состоится 14 ноября в Нидерландах, в Ден Боше в рамках одного из самых известных фестивалей Нидерландов «November Music».

Расписание концертов:

14 ноября: Музыкальный фестиваль «November Music», Ден Бош, Нидерланды

16 ноября: Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens, Париж, Франция

17 ноября: Centre Culturel Alex Manoogian, Лион, Франция

19 ноября: Театр L'Acte 12, Марсель, Франция

21 ноября: DE SINGEL International Arts Centre, Антверпен, Бельгия

23 ноября: Müpa Budapest, Будапешт, Венгрия

24 ноября: Фестиваль Rocher de Palmer, Бордо, Франция

26 ноября: Philharmonie Luxembourg, Люксембург

27 ноября: Amare - Den Haag, Гаага, Нидерланды

28 ноября, Muziekgebouw, Амстердам, Нидерланды.

В сообщении ансамбля отмечается, что одним из важных событий является премьера программы «Барток и Комитас», которая будет представлена в Концертном зале «Müpa Budapest» Венгрии. Будут исполнены народные мелодии, записанные Белла Бартоком в 1930-х годах в армянских деревнях Западной Армении.

На фестивале «deSingel» в Антверпене, который является фестивалем реквиема, ансамбль представит армянскуховную музылу, произведения Комитаса и Гюрджиева в обработке Леона Эскеняна.

Ансамбль «Гюрджиев» по приглашению AGBU выступит в Париже, Марселе и Лионе, Франция, 16, 17 и 19 ноября.

После этого серия концертов продолжится в концертном зале Le Rocher de Palmer в Бордо, и далее в Люксембургской филармонии.

Завершится тур в Гааге и Амстердаме. Концерт в Гааге состоится в концертном зале Amare Den Haag, а концерт в Амстердаме состоится 28 ноября в концертном зале Muziekgebouw.

По окончании концертного тура ансамбль приступит к записи своего третьего альбома, который будет издан известной немецкой компанией ECM Records.