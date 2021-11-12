Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии на КПП "Брузги", как передает Арменпресс, об этом сообщил Sputnik Беларусь.

"Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки<...>, польская полиция снимала все на видео", — говорится в Telegram-канале агенства.

Отмечается, что "мигранты, покинув территорию Беларуси, передвигаются вдоль польского оборонительного заграждения".

На кадрах видно, что группа насчитывает несколько десятков человек.

Еще летом на границах Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.

Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.

Литва, Латвия и Польша возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".