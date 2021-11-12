За год миротворцы обеспечили в НКР безопасное передвижение более 8 000 автомобилей

Подразделения Военной полиции Российской Федерации за год миротворческой деятельности в Нагорном Карабахе обеспечили безопасное передвижение более 8 000 автомобилей в составе почти 200 колонн.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Минобороны РФ.

МО РФ сообщает, что грузовые машины, перевозящие стройматериалы и продовольственные товары, спокойно проезжают в направлении Шуши-Красный рынок-Дживани и обратно.

Движение колонн, состоящих из более чем 40 грузовиков, организуется по грунтовым дорогам, проходящим по труднопроходимым участкам высокогорной местности.

В зоне ответственности российских миротворцев есть 5 наблюдательных пунктов, они обеспечивают безопасное передвижение автомобилей по территории Нагорного Карабаха.

Помимо выполнения задач по сопровождению гражданского транспорта и гуманитарных грузов, подразделения Военной полиции российского миротворческого контингента регулярно привлекаются к проведению гуманитарных акций и обеспечению безопасности в Лачинском коридоре.