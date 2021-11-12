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В Арцахе подтверждено 80 новых случаев заражения COVID-19

В Арцахе подтверждено 80 новых случаев заражения COVID-19

11 ноября в Республике Арцах проведено 285 тестов, зарегистрировано 80 новых случаев заражения COVID-19.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Республики Арцах сообщает, что в настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни проходят 146 инфицированных. Врачи состояние 21 пациента оценивают как крайне тяжелое, 92 - как тяжелое. Среди них есть и молодые люди. Больные с легкими формами амбулаторное лечение получают в домашних условиях.

 В 2021 году для лабораторного выявления коронавируса было обследовано 19 772 гражданина, из которых 3 059 оказались с положительным результатом.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, дабы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию.


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