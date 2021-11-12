Глава МИД Армении и генеральный директор ЮНЕСКО обсудили вопросы защиты армянского культурного наследия

11 ноября министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян в Париже встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД РА, Арарат Мирзоян поздравил Одри Азуле с переизбранием. Министр иностранных дел Республики Армения и генеральный директор ЮНЕСКО выразила удовлетворение плодотворным сотрудничеством между Арменией и ЮНЕСКО на протяжении уже многих лет.

Арарат Мирзоян отметил, что Армения всегда прилагала все усилия, чтобы содействовать ЮНЕСКО в выполнении ее миссии, основанной на общих ценностях в области образования, науки и культуры. В этом контексте он подчеркнул, что кандидатура Армении в члены Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2021-2025 годы исходит из рассмотрения вопроса о повышении эффективности этих усилий.

В ходе встречи был затронут вопрос защиты армянского исторического, культурного и религиозного наследия оставшегося на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана после войны. Арарат Мирзоян подчеркнул, что в условиях умышленного уничтожения и искажения идентичности осуществление превентивных шагов со стороны международного сообщества является императивом.

В этом контексте министр иностранных дел РА подчеркнул необходимость реализации предложения генерального директора о направлении в регион независимой оценочной миссии в рамках Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

В этом контексте глава МИД Армении подчеркнул важность реализации предложения генерального директора направить в регион миссию независимой оценки в рамках Гаагской конвенции 1954 года «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта».