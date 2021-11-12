Глава МИД Армении встретился в Париже с деятелями армянской диаспоры Франции

11 ноября министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, находящийся с рабочим визитом в Париже, встретился с сопредседателями Координационного совета французско-армянских организаций (CCAF) Ара Тораняном и Мурадом Папазяном и секретарем бюро Надией Горцунян. Как передает «Арменпресс», МИД РА сообщает, что собеседники обсудили широкий круг вопросов, связанных с вызовами, стоящими перед Арменией, с проблемой Нагорного Карабаха, с сотрудничеством Армения-Диаспора и с армянской общиной Франции.