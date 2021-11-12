Время в Ереване: 11:07:36,   12 Ноябрь

Глава МИД Армении встретился в Париже с деятелями армянской диаспоры Франции

Глава МИД Армении встретился в Париже с деятелями армянской диаспоры Франции

11 ноября министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, находящийся с рабочим визитом в Париже, встретился с сопредседателями Координационного совета французско-армянских организаций (CCAF) Ара Тораняном и Мурадом Папазяном и секретарем бюро Надией Горцунян.  Как передает «Арменпресс», МИД РА сообщает, что собеседники обсудили широкий круг вопросов, связанных с вызовами, стоящими перед Арменией, с проблемой Нагорного Карабаха, с сотрудничеством Армения-Диаспора и с армянской общиной Франции.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]