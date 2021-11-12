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Известны первые соперники сборных Армении по шахматам

Известны первые соперники сборных Армении по шахматам

Известны первые соперники мужской и женской сборных Армении по шахматам в командном чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», в первом туре командного чемпионата мужская команда сыграет с Бельгией, а женская - с Хорватией.

Мужская сборная Армении участвует в чемпионате в следующем составе: Габриэл Саркисян, Айк Мартиросян, Роберт Ованнисян, Самвел Тер-Саакян, Ованнес Габузян. В женской команде - Элина Даниелян, Анна Саркисян, Лилит Мкртчян, Сусанна Габоян и Сирануш Гукасян. В чемпионате Европы по шахматам среди мужчин принимают участие 39 команд, а среди женщин - 31 команда. Турниры пройдут по швейцарской системе, они состоят из 9 туров.


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