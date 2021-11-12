В Армении за день подтверждено 1 309 случаев заражения COVID-19, скончались 70 человек

По состоянию на 11:00 12 ноября в Армении всего подтверждено 326 830 случаев заражения COVID-19, 289 900 из которых вылечились. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 28 625 пациентов. Всего проведено 2 миллиона 227 063 тестирований.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что за последние сутки проведено 11 431 тестов. Подтверждено 1 309 случаев заражения COVID-19, есть 70 летальных исходов.

Всего по причине Covid-19 - 6 937 летальных исходов.

Случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни - 1 368.