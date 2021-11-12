Швеция снимает запрет на въезд для привитых граждан Армении

Граждане Армении, которые вакцинированы двумя компонентами, скоро смогут выехать в Швецию без запрета на въезд и передвижения, и без дополнительных правил, таких как требование тестирования.

«Правительство приняло поправки к временному запрету на въезд в Швецию. Согласно поправкам, при предъявлении свидетельства о вакцинации двумя компонентами, выданное в Армении, не будет запрета на въезд и прохождение тестирования», - как передает «Арменпресс», говорится в заявлении Министерства юстиции Швеции.

SchengenVisaInfo.com сообщает, что решение вступит в силу с 15 ноября.

В конце октября этого года Европейская комиссия решила, что сертификаты на вакцинацию от COVID-19, выданные в Армении, эквивалентны европейским электронным сертификатам.