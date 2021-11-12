Наш регион останется в центре внимания Германии: интервью посла Ашота Смбатяна «Арменпресс»

В последние годы отношения между Арменией и Германией динамично развиваются, отражая интересы обеих стран как в двустороннем, так и в многостороннем отношениях.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Федеративной Республике Германия Ашот Смбатян завершает свою дипломатическую миссию в этом статусе, после более чем шести лет пребывания на этой должности. В этой связи он дал «Арменпресс» интервью, подчеркнув, что посольство Армении в Германии во главе с ним приложило все усилия для решения поставленных перед ним задач во благо укрепления армяно-германских отношений.

По словам посла, одним из самых значимых и важных событий за время его пребывания в должности стало принятие Бундестагом Германии резолюции о признании Геноцида армян. Оно открыло новую страницу не только в процессе международного признания Геноцида армян, но и в армяно-германских отношениях, акцентируя внимание немецкого общества на Армении как на государстве, представляющем интерес для Европы в культурной, политической и других сферах.

Ашот Смбатян был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Германии в 2015 году.

- Господин Смбатян, большая часть Вашей биографии связана с Германией. С какими чувствами Вы завершаете свое пребывание на этой должности, на которой вы проработали так много лет?

- Я могу выразить свои чувства двумя словами: теплые и запоминающиеся. Теплые, потому что, как вы правильно сказали, я много лет прожил в Германии. В целом служа в системе МИД РА, я нахожусь в ФРГ более 20 лет. До этого я учился в университетах Дрездена, Лейпцига и Берлина, что, конечно, не могло не оставить свой след в моей жизни. Речь идет о стране, которая известна миру как страна интеллектуалов и писателей с ее многослойной, богатой культурой.

Другая характеристика - запоминающиеся, так как в студенческие годы, на работе и, конечно же, за время дипломатической службы у меня появилось много друзей, среди которых, кстати, много и армян Германии. С некоторыми мы начали новый путь, когда были еще студентами, с другими - позже. Однако однозначно могу сказать, что я продолжаю поддерживать с ними теплые отношения.

- Каковы, на Ваш взгляд, Ваши главные дипломатические достижения в Германии? Был ли за этот период зарегистрирован значительный прогресс в армяно-германских отношениях? В целом, как бы Вы охарактеризовали отношения между Арменией и Германией, удовлетворительны ли они, учитывая важную роль Германии в Европейском Союзе и в международных отношениях в целом?

- Оглядываясь на армяно-германские отношения последних шести лет, я не ошибусь, если скажу, что они динамично развивались, отражая интересы двух стран как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.

С точки зрения как хронологии, так и возможностей однозначно следует выделить 2016 год. Принятие 2 июня 2016 года резолюции Бундестага Германии о признании Геноцида армян стало не только шагом вперед в процессе международного признания Геноцида армян, но и отразило отношение Германии к подобным преступлениям против человечности. Принятие резолюции открыло новую страницу в армяно-германских отношениях, привлекая внимание немецкого общества не только к процессу международного признания Геноцида армян, но и вызвало интерес к Армении как к культурной, политической страны для Европы.

За последние годы на двустороннем уровне состоялись официальные визиты в Германию президентов РА Сержа Саркисяна - один визит, Армена Саркисяна - один визит, премьер-министра Никола Пашиняна - два визита, а также председателя НС Арарата Мирзояна. Кстати, последний официальный визит на уровне спикера парламента РА в Германию был более 20 лет назад. С немецкой стороны следует выделить визиты в Армению канцлера Ангелы Меркель и вице-президента Бундестага Томаса Опперманна.

Первый официальный визит в Армению на уровне канцлера Федеративной Республики Германия состоялся в 2018 году. Естественно, это было знаменательно с точки зрения углубления политического, и конечно, экономического сотрудничества.

Например, не могу не упомянуть об открытии Центра Тумо в Берлине, которое стало реальностью по прямой инициативе канцлера Ангелы Меркель.

Тот факт, что в эти годы в Армении был создан Германский экономический союз, а также был ряд визитов немецких деловых кругов в Армению свидетельствуют о широком экономическом представительстве Германии в Армении.

Приятно отметить, что в этом году крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa возобновила полеты в Ереван.

Что касается сотрудничества в области образования и науки, то надо отметить, что в 2017 г. в Ереване открылся Гете-Центр, что является базовым этапом на пути к полному открытию одноименного института. Я полон надежды, что в ближайшем будущем Институт Гете откроет свои двери и для армянского общества.

Продолжая тему научно-образовательного сотрудничества, хотелось бы выделить подписание соглашений о сотрудничестве между несколькими университетами Армении и Германии.

Яркими примерами углубления децентрализованного сотрудничества стали установление партнерских отношений между городами Ереван-Лейпциг, Гюмри-Галле (Заале), а также общинами Давташен-Муггенштурм и Гетап-Джухау.

В Германии важно сохранить преемственность Центра арменоведения в формате Центра арменоведения Месропа в Университете Мартина Лютера в Галле. В свою очередь, в сфере изучения Геноцида армян продолжают свой важный вклад вносить действующий в Потсдаме Дом-музей Лепсиуса и действующий в Университете Бохума Институт исследований диаспоры и геноцида.

За последние годы количество почетных консулов РА в Германии увеличилось на 5 человек. В настоящее время есть офисы почетных консулов Республики Армения в Баден-Вюртемберге, Баварии, Гамбурге, Саксонии, Саксонии-Анхальте, Шлезвиг-Гольштейне.

Хочу с уверенностью заявить, что были приложены все усилия для решения стоящих перед нами проблем в пользу более тесных отношений между нашими странами

Полный текст интервью на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1067992/

Интервью вел Арам Саркисян