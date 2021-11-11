В ряде регионов Армении идет снег
Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении автодороги проходимы.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в городах Мартуни, Чамбарак Гегаркуникского, Каджаран и на участке под названием "Мегру сар" Сюникского марзов идет снег.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
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