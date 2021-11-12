Возобновляется ли конфликт между двумя мирами?

Противостояние западного либерализма и коммунизма возобновляется, но теперь на арену вышли США и Китай, и международная ситуация больше напоминает то, как развивались события накануне Первой мировой войны. Об этом написал экономист Филипп Кревель во французской газете «Les Echos». Да, пока мы можем избежать войны за счет баланса сил, но мы не должны забывать, что Китай – это вовсе не СССР. Соперничество Запада и Китая полностью отличается от противостояния Запада и СССР. Нынешнее мирное противостояние сопровождается беспрецедентной экономической зависимостью.

В 1947 году, когда спустился «железный занавес», столкнулись два мира: Запад и Восток, либеральная демократия и коммунистические режимы, рыночная экономика и государственное планирование. Благодаря плану Маршалла, в котором СССР отказался участвовать, Запад быстро стал победителем.

Конфликт двух систем длился более 40 лет. Несмотря на ряд напряженных моментов, в первую очередь кубинский кризис и блокаду Западного Берлина, ядерное сдерживание служило своего рода страховочной сеткой, которая не позволила холодной войне перерасти в тотальный конфликт.

Спустя 30 лет после распада Советского Союза две великие державы 21 века, Соединенные Штаты и Китай, вступили в новый конфликт, который взял от предыдущего позаимствовал некоторые черты. Демократический и коммунистический режимы по-прежнему противостоят друг другу.

Несмотря ни на что, эти два взгляда прямо противоположны обществу, то есть людям. С одной стороны, либеральное и индивидуалистическое общество, с другой - на сплошной марксистской и конфуцианской основе. Демократии постоянно говорят о своей приверженности универсальным ценностям, в то время как Китай не намерен навязывать свою систему другим, что не мешает ему расширять сферу своего влияния, в частности, для обеспечения поставок.

В отличие от предыдущего конфликта с глобализацией экономики взаимозависимость двух миров стала тотальной. Запад зависит от Китая в производстве многих товаров, включая компьютеры, которые позволяют либеральному миру продвигать свою приверженность свободе через интернет. А Китаю нужен экспорт в богатые страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), чтобы обеспечить собственное развитие.

Эта взаимозависимость возникла, когда американцы, особенно Генри Киссинджер, решили в 1970-х годах поддержать Китай, интегрировав его в мировую торговлю, чтобы выступить единым фронтом против СССР. Китай, который с XVI века придерживался идеи строгой торговой изоляции, стал открытым для мира благодаря США.

Взаимозависимость, которой не было в случае с СССР, чем-то напоминает то, что преобладало незадолго до Первой мировой войны, в период, отмеченный сильной интернационализацией торговли. Германия, тогда уже развивающаяся страна, все больше начинала считаться гегемоном, особенно в области строительства военных кораблей. Этой точки зрения твердо придерживались британцы, которые даже ввели квоты на производство, чтобы ограничить власть Германии.

«Вот уже несколько лет Китай говорит о своем намерении в 2049 году стать мировым лидером во всех сферах и вытеснить Запад. Используя новые Шелковые пути, воспроизводя британские и американские образцы, Китай плетет свои сети по всей планете. В настоящий момент экономическая взаимозависимость и ядерное оружие не позволяют миру оказаться на грани Третьей мировой войны, поскольку баланс сил сохраняется», - пишет «Les Echos».

Стремясь превзойти Соединенные Штаты, Китай разрабатывает новые виды оружия, в том числе и гиперзвуковые ракеты. В августе Пекин испытал гиперзвуковую ракету, которая, прежде чем поразить заранее определенную цель, вращалась вокруг Земли на низкой орбите. Говорят, что ракета не долетела до цели всего на 38 км.

Китайские официальные лица не объявили и не подтвердили этот факт. Однако известная газета «Financial Times» связалась со своими пятью источниками из разведки, которым было известно об испытании ракеты. Два источника заявили, что Китай в технологии гиперзвуковых ракет добился значительного прогресса. «Мы понятия не имеем, как они это сделали», - сообщил другой источник.

Растущий ядерный потенциал Китая вызывает серьезную озабоченность американцев. Юридически Китай не связан какими-либо соглашениями и в то же время не желает вступать в диалог с другими ядерными державами по вопросам ядерного разоружения. Технологическая и военная стагнация на Западе может подтолкнуть китайские войска к нападению на Тайвань, который является вторым по величине производителем микропроцессоров в мире.

Кроме того, если не допускать возможности синтеза, то две концепции мира кажутся несовместимыми. Эпидемия COVID-19 показала, что этими двумя мирами движут два крайне противоположных взгляда, даже если западные страны, хоть и неохотно, но согласились принять временные меры по ограничению свободы в связи с хорошо известными событиями.

История научила нас, что оборонительная позиция редко бывает выигрышной. Вспомните Троянского коня и Мюнхенское соглашение.

Ишхан КИШМИРЯН