Арам I приветствовал первый шаг британского парламента к признанию Геноцида армян

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I принял посла Великобритании в Ливане Яна Голарда. В ходе встречи Его Святейшество приветствовал первый шаг британского парламента к признанию Геноцида армян. Об этом Арменпресс" сообщил католикосат Великого Дома Киликии.

Обсужден ряд вопросов, касающихся Ближнего Востока в целом и Ливана в частности.

Его Святейшество и посол подчеркнули необходимость поддержки Ливана в политической, экономической и гуманитарной сферах. Собеседники также подчеркнули необходимость возобновления правительством работы для решения ряда вопросов, связанных с повседневной жизнью народа.

В этой связи Его Святейшество приветствовал первый шаг, сделанный британским парламентом к признанию Геноцида армян, и выразил признательность Великобритании за поддержку армянского народа в этом деле.