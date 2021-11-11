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В городе Каджаран и на участке под названием "Мегру сар" идет снег

В городе Каджаран и на участке под названием "Мегру сар" идет снег

Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении автодороги проходимы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в городе Каджаран и на участке под названием "Мегру сар" идет снег.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.


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