В Ерасхе открыт памятник летчикам «случайно» сбитого Азербайджаном российского вертолета

Майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин были преданными военнослужащими, которые погибли при выполнении своих союзных обязательств по обеспечению безопасности Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Ованес Арутюнян во время церемонии открытия памятника двум погибшим членам экипажа российского вертолета, сбитого Азербайджаном, по сути, поставив под сомнение утверждение азербайджанской стороны о том, что крушение российского вертолета в воздушном пространстве Армении было «случайностью».

«Этот трагический инцидент, который азербайджанская сторона называет «случайностью», произошел за пределами зоны нагорно-карабахского конфликта, где не происходило никаких военных столкновений. И сегодня мы присутствуем на открытии памятника, который увековечивает летчиков майора Юрия Ищука и старшего лейтенанта Романа Федина - двух преданных своему делу военнослужащих, погибших при выполнении своих союзнических обязательств по обеспечению безопасности Республики Армения», - сказал замминистра, выразив свою поддержку семьям и родственникам погибших.