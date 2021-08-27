Предстоящие на 12 ноября мероприятия
17:33, Ноябрь 11, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 18:02 Всеобъемлющего решения конфликта возможно достичь только мирным путем, под мандатом сопредседательства МГ ОБСЕ
- 17:57 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-11-21
- 17:55 Азиатские индексы - 11-11-21
- 17:34 Байдена призвали запретить экспорт нефти из-за роста цен на бензин
- 17:33 Предстоящие на 12 ноября мероприятия
- 16:52 Минобороны Латвии не исключило участия НАТО в разрешении миграционного кризиса
- 16:44 Главой общины Татев избран Самвел Лалаян из блока «Шант»
- 16:31 Бизнес-круги Беларуси и Бразилии заинтересованы в сотрудничестве в различных сферах экономики
- 16:28 Директор Национального архива Армении в онлайн режиме участвовал в Санкт- Петербургской VIII международной конференции
- 16:17 Reuters: ЕС намерен обсудить с ООН и Минском репатриацию мигрантов через аэропорт Гродно
- 16:14 Премьер Польши назвал ситуацию на границе новым типом войны
- 16:11 Власти Грузии приветствуют гуманное решение Страсбургского суда, подчеркнул глава Минюста
- 15:56 Врачи-армяне Украины внесут свой вклад в восстановление и лечение раненых армянских военнослужащих
- 15:44 В столице Сомали произошел взрыв
- 15:36 Семьи без вести пропавших военнослужащих продолжат получать материальное содействие
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- 15:20 Льготы инвестиционным программам: в Вайоц Дзоре будет построена солнечная станция мощностью в 5 МВт
- 15:14 Польский военный выстрелил в воздух после нападения мигранта
- 14:52 В НС обсуждены вопросы, касающиеся комиссии по сотрудничеству между Парламентом Армении и Советом Федераций РФ
- 14:45 Гинцбург сообщил о создании лекарства, подавляющего размножение SARS-CoV-2
- 14:30 Никол Пашинян принял посла Италии в Армении
- 14:13 С 20 января будут осуществляться авиарейсы Ереван-Капан-Ереван
- 13:32 Стартуют командные чемпионаты Европы по шахматам
- 13:21 Два обрушения на автодороге Цовагюх-Шогакат-Варденис полностью ликвидированы
- 13:19 Илон Маск на этой неделе продал акции Tesla на $5 млрд
11:30, 06.11.2021
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15:39, 06.11.2021
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