Ucom продолжает поддерживать школу программирования «42 Ереван»

Компания Ucom продолжает предоставлять бесплатной школе программирования «42 Ереван» фиксированный интернет на особых условиях.

Отметим, что финансируемый Евросоюзом центр инженерии и прикладных наук ЕС Tumo, входящий в состав Tumo Lab, является частью сети из 42 ведущих французских школ программирования, в которую уже входят Токио, Сан-Франциско, Амстердам, Сеул и 26 других городов по всему миру.

«Своими услугами Ucom продолжает поддерживать проекты в области технологического образования в Армении. Школа «42 Ереван» определенно воспитывает новое поколение новаторских, независимых и творческих профессионалов, являясь примером для многих. Приятно слышать, что новые специалисты уже пополняют ряды сотрудников лучших IT-компаний Армении»,- как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

«42 Ереван - это школа, где учащимся на бесплатной основе предоставляется возможность закладывать прочный фундамент в программировании. Обучение, предоставляемое школой, является передовым не только в своей области, но и по части методов обучения. Мы являемся частью большой международной сети наряду со школами в Токио, Амстердаме и Кремниевой долине. Таким образом, благодаря эффективному сотрудничеству с нашими партнерами, через 1,5 года после запуска школы мы уже видим силу нового поколения программистов, которая вскоре станет еще более заметной для рынка труда»,- в свою очередь, добавил руководитель школы «42 Ереван» Ованес Испирян.

«Перед подачей заявки немного погуглил, познакомился с международной сетью, прочитал положительные отзывы, зарегистрировался в тот же день и прошел игру. Я пришел сюда с нулевыми знаниями программирования, и за это время с помощью одной только программы школы «42 Ереван» я успел получить достаточно знаний и навыков, благодаря чему уже перешел работать в Epam», - рассказал студент «42 Ереван» Геворг Амирджанян.

Говоря об атмосфере и культуре в школе, другой ученик, Сероб Хачатрян, сказал: «В «42 Ереван» мне больше всего нравится свобода. Здесь очень вдохновляющая и очень мотивирующая атмосфера. Это просто замечательно, когда тебе дается свобода распоряжаться своим временем, не говоря уже о том, что тебе предоставляется право самому решать, когда тебе посещать или уходить с занятий, или же планировать отдых».

Добавим, что в 2019 году в школу, с начала приема, поступило около 8000 абитуриентов, 160 из которых были включены в основную программу в 2020 году, а по окончании приема в этом году к школе 42 присоединятся еще 180 студентов. Более того, она открыта для студентов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.