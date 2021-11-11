Директор Национального архива Армении в онлайн режиме участвовал в Санкт- Петербургской VIII международной конференции

11 ноября директор Национального архива Армении Григор Аршакян в онлайн формате принял участие в организованной в Санкт-Петербурге Национальной библиотекой России VIII Международной конференции «Обеспечение сохранения библиотечных коллекций. Наука и практика».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Национальном архиве Армении Министерства юстиции РА, отметив, что на конференции с докладами выступали представители библиотечно-архивной сферы России, Туркменистана, Казахстана, Беларуси, Украины, Узбекистана и Молдовы

Директор Национального архива Армении Григор Аршакян представил доклад «Роль архивной коллекции как важного источника».

Подчеркнув в докладе огромную научную роль библиотек и архивов, Григор Аршакян отметил, что огромные коллекции, хранящиеся в этих учреждениях, проливают свет на разные страницы истории народов, хранят историческую память, воспитывают патриотически-героическое поколение.

Григор Аршакян также коснулся коллекции документов, хранящихся в Национальном архиве Армении, отметив, что очень ценными источниками являются архивные материалы Центрального комитет КПА, Армянской консистория Еревана, Армянской епархии Еревана, Святого Эчмиадзина, Католикоса Всех Армян, документы Первой Республики Армении, Армянского гуманитарного общества в Баку, Армянского благотворительного общества Кавказа, Армянской церкви, жизни и деятельности духовенства и других архивных фондов.

Он подчеркнул, что большой интерес вызывают документы Первой Республики Армения, Геноцида армян, системе образования и полиции, истории партий, межпартийных отношений и архивные документы по арцахским вопросам.

«Архивный документ - это историческая память народа, свидетельство его многовековой истории. Перед архивами стоит величайшая миссия по сохранению нации, ради чего эта почти вековая структура приложила огромные усилия и заслужила высокую оценку.

«Национальный архив Армении и далее будет оставаться верным заветам предков, хранить и беречь эту национальную структуру, вносить свой вклад в ее развитие и в ее будущее, потому что не имея памяти любой народ обречен на гибель», - завершил свое выступление Григор Аршакян.

Конференция продолжит свою работу и 12 ноября.