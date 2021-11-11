Reuters: ЕС намерен обсудить с ООН и Минском репатриацию мигрантов через аэропорт Гродно
16:17, 11 Ноябрь, 2021
Европейский союз рассматривает возможность проведения переговоров с ООН и Белоруссией по вопросу о репатриации мигрантов, скопившихся на польско-белорусской границе, через аэропорт города Гродно. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Reutres со ссылкой на дипломатов ЕС.
По его данным, не исключено предоставление Евросоюзом финансовой помощи для достижения этой цели.
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