Reuters: ЕС намерен обсудить с ООН и Минском репатриацию мигрантов через аэропорт Гродно

Европейский союз рассматривает возможность проведения переговоров с ООН и Белоруссией по вопросу о репатриации мигрантов, скопившихся на польско-белорусской границе, через аэропорт города Гродно. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Reutres со ссылкой на дипломатов ЕС.

По его данным, не исключено предоставление Евросоюзом финансовой помощи для достижения этой цели.