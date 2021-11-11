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Власти Грузии приветствуют гуманное решение Страсбургского суда, подчеркнул глава Минюста

Власти Грузии приветствуют гуманное решение Страсбургского суда, подчеркнул глава Минюста

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятое по вопросу госпитализации экс-президента Михаила Саакашвили, полностью совпадает с позицией грузинских властей, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на специальном брифинге, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Адвокаты Саакашвили накануне подали иск в Европейский суд по правам человека по поводу решения перевести Саакашвили в тюремную клинику. Защита экс-президента пыталась через суд обязать власти Грузии перевести Саакашвили из тюремной больницы в многопрофильную гражданскую клинику, однако ЕСПЧ это требование не удовлетворил.

Однако ЕСПЧ обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность экс-президента страны Михаила Саакашвили, а также информировать суд о его состоянии. А заявителя – Махаила Саакашвили – призвали прекратить голодовку.

"Решение Страсбургского суда очень приемлемо и гуманно, направлено на защиту интересов осужденного. Приятно, что наше стремление совпадает. Ведомство неоднократно разъясняло, что мы заинтересованы в защите здоровья заключенного. Это решение еще раз подтверждает высокие стандарты пенитенциарной системы Грузии", – заявил Брегадзе.


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