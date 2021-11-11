Власти Грузии приветствуют гуманное решение Страсбургского суда, подчеркнул глава Минюста

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятое по вопросу госпитализации экс-президента Михаила Саакашвили, полностью совпадает с позицией грузинских властей, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на специальном брифинге, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Адвокаты Саакашвили накануне подали иск в Европейский суд по правам человека по поводу решения перевести Саакашвили в тюремную клинику. Защита экс-президента пыталась через суд обязать власти Грузии перевести Саакашвили из тюремной больницы в многопрофильную гражданскую клинику, однако ЕСПЧ это требование не удовлетворил.

Однако ЕСПЧ обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность экс-президента страны Михаила Саакашвили, а также информировать суд о его состоянии. А заявителя – Махаила Саакашвили – призвали прекратить голодовку.

"Решение Страсбургского суда очень приемлемо и гуманно, направлено на защиту интересов осужденного. Приятно, что наше стремление совпадает. Ведомство неоднократно разъясняло, что мы заинтересованы в защите здоровья заключенного. Это решение еще раз подтверждает высокие стандарты пенитенциарной системы Грузии", – заявил Брегадзе.