Семьи без вести пропавших военнослужащих продолжат получать материальное содействие

Правительство внесло поправки в одно из своих предыдущих решений, чтобы обеспечить продолжение оказания материального содействия семьям без вести пропавших военнослужащих до тех пор, пока они в суде будут признаны без вести пропавшими.

Как передает «Арменпресс», об этом было объявлено на заседании правительства 11 ноября.

В решении предлагается период выплаты содействия установить в 12 месяцев вместо прежних 9, чтобы семьи без вести военнослужащих смогли завершить судебные процессы, а также, чтобы обеспечить непрерывность выплаты сумм.

«В результате социальная помощь в размере 300 000 драмов в месяц будет предоставляться в период до принятия решения о признании их без вести пропавшими, но на срок не более 12 месяцев», - говорится в решении правительства.

Соответственно, из государственного бюджета предлагается выделить 617 430 драмов.