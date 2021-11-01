- 16:31 Бизнес-круги Беларуси и Бразилии заинтересованы в сотрудничестве в различных сферах экономики
- 16:28 Директор Национального архива Армении в онлайн режиме участвовал в Санкт- Петербургской VIII международной конференции
- 16:17 Reuters: ЕС намерен обсудить с ООН и Минском репатриацию мигрантов через аэропорт Гродно
- 16:14 Премьер Польши назвал ситуацию на границе новым типом войны
- 16:11 Власти Грузии приветствуют гуманное решение Страсбургского суда, подчеркнул глава Минюста
- 15:56 Врачи-армяне Украины внесут свой вклад в восстановление и лечение раненых армянских военнослужащих
- 15:44 В столице Сомали произошел взрыв
- 15:36 Семьи без вести пропавших военнослужащих продолжат получать материальное содействие
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- 15:20 Льготы инвестиционным программам: в Вайоц Дзоре будет построена солнечная станция мощностью в 5 МВт
- 15:14 Польский военный выстрелил в воздух после нападения мигранта
- 14:52 В НС обсуждены вопросы, касающиеся комиссии по сотрудничеству между Парламентом Армении и Советом Федераций РФ
- 14:45 Гинцбург сообщил о создании лекарства, подавляющего размножение SARS-CoV-2
- 14:30 Никол Пашинян принял посла Италии в Армении
- 14:13 С 20 января будут осуществляться авиарейсы Ереван-Капан-Ереван
- 13:32 Стартуют командные чемпионаты Европы по шахматам
- 13:21 Два обрушения на автодороге Цовагюх-Шогакат-Варденис полностью ликвидированы
- 13:19 Илон Маск на этой неделе продал акции Tesla на $5 млрд
- 13:18 В селе Акунк проведены работы по ремонту улиц
- 12:51 Проводится акция протеста против установления азербайджанских таможенных пунктов на автодороге Горис-Капан
- 12:30 Встреча расширенной "тройки" по урегулированию в Афганистане открылась в Исламабаде
- 12:25 Секретари Совбезов России и Ирана обсудили сотрудничество
- 12:08 В Чехии правительство премьера Бабиша подало в отставку
- 11:53 В Европарламенте реорганизована группа дружбы с Арменией
- 11:52 Аруш Арушанян избран главой укрупненной общины Горис
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