Решением правительства ООО «Арег Энерджи» получит льготу, будет освобождена от уплаты таможенных пошлин в рамках инвестиционной программы, реализуемой в приоритетном секторе.

Как передает «Арменпресс», такое решение было принято на заседании правительства РА 11 ноября.

Компания планирует построить и эксплуатировать солнечную электростанцию мощностью в 5 МВт в селе Сараван общины Заритап Вайоц Дзора.

В процессе строительства и оснащения солнечной станции будут использованы современные передовые технологии. Общий объем инвестиций, необходимых для строительства, испытаний и эксплуатации завода, составляет около 2,2 млрд драмов. Основными направлениями вложения инвестиций являются приобретение земли - 288 млн драмов, приобретение оборудования - 1,4 млрд драмов, строительно-проектные работы - 460 млн драмов. Уже осуществлено около 89% инвестиций, включая приобретение земли, строительство, проектные работы, оплату оборудования. Стоимость товаров, представленных для получения льготы, составляет 76,5 млн драмов. Освобождение от таможенной пошлины составляет 7,2 драмов.

Согласно другому решению, компания «Рок Бери» также получит льготу на уплату таможенных пошлин. В планах компании строительство и эксплуатация теплицы с импортным оборудованием производственной площадью в 3 га в общине Камарис Котайкской области. В теплице планируется выращивать различные сорта клубники. Она будет оборудована системами капельного орошения, отопления, парообразования, затенения, а также системой автоматического климат-контроля. В рамках программы планируется инвестировать 1,8 млрд драмов. Планируется создать 65 новых рабочих мест со средней заработной платой до 240 000 драмов. 80% продукции планируется экспортировать. Стоимость товаров, представленных на получение льготы, составляет 4,5 млрд драмов. Освобождение от таможенных пошлин оценивается в 212 млн драмов.