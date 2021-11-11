В НС обсуждены вопросы, касающиеся комиссии по сотрудничеству между Парламентом Армении и Советом Федераций РФ

10 ноября вице-спикер Национального собрания Армении, председатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Парламентом Армении и Советом Федераций РФ Акоп Аршакян созвал рабочее совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся предстоящей деятельности межпарламентской комиссии.

«Были обсуждены вопросы, касающиеся утвержденного рабочего плана межпарламентской комиссии, на ближайшие 3 года, даты очередного заседания и его повестки», - как передает «Арменпресс», сообщила пресс-служба НС.

Депутаты обсудили вопросы создания Совета предпринимателей при комиссии, деятельности экспертного совета, реализации совместных культурных и образовательных мероприятий, развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, соответствия законодательного поля и ряд других вопросов.

В контексте соответствия законодательного поля в рамках ЕАЭС была отмечена важность согласованной работы с исполнительной властью.

Обсуждалась совместная работа по организации мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Россией.