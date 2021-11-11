С 20 января будут осуществляться авиарейсы Ереван-Капан-Ереван
14:13, 11 Ноябрь, 2021
В Комитет гражданской авиации от авиакомпании «Новэйр» поступила соответствующая заявка на выполнение регулярных рейсов Ереван-Капан-Ереван. Полеты начнутся с 20 января 2022 года. В неделю будут совершаться два рейса.
Как сообщает «Арменпресс», в повестке дня заседания правительства 11 ноября был вопрос о выделении аэропорту Капана «Сюник» 49 508 722 драмов.
В обосновании указывается, что на данный момент финансирование капанского аэропорта «Сюник» приостановлено, в результате чего дальнейшая работа по эксплуатации аэропорта может оказаться под угрозой.
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