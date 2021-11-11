Стартуют командные чемпионаты Европы по шахматам
13:32, 11 Ноябрь, 2021
Стартуют командные чемпионаты Европы по шахматам среди мужчин и женщин.
Как передает «Арменпресс», мужская сборная Армении на чемпионате участие примет в следующем составе: Габриэль Саркисян, Айк Мартиросян, Роберт Ованнисян, Самвел Тер-Саакян и Ованнес Габузян.
В составе женской сборной - Элина Даниелян, Анна Саркисян, Лилит Мкртчян, Сусанна Габоян и Сирануш Гукасян.
В мужском чемпионате Европы по шахматам участвуют 39 команд, в женском - 31. Турниры пройдут по швейцарской системе, они состоят из 9 туров.
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