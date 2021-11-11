Два обрушения на автодороге Цовагюх-Шогакат-Варденис полностью ликвидированы

Два обрушения на автодороге Цовагюх-Шогакат-Варденис, возникшие в последние годы в результате подъема воды в озере Севан, полностью восстановлены за счет средств государственного бюджета.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении градостроительства Гегаркуникской администрации, обрушения на межгосударственной автомагистрали образовались на участках у сел Шогакат и Цапатах. Их протяженность на участке Шогакат составила 730 погонных метров. На восстановление этого участка правительство выделило 80,8 млн драмов. Строительство началось в конце прошлого года и завершилось в октябре этого года

Обрушения на участке Цапатах были протяженностью в 400 метров, на восстановление было выделено 335 миллионов драмов. Строительство началось в июле этого года, и было завершено в конце октября. Строительные работы на участке Шогакат выполняли компании «Арташес и Татевик», на участке Цапатах - «ВМВ Компани».

Хосров Хлгатян