В селе Акунк проведены работы по ремонту улиц

В селе Акунк Гегаркуникской области часть улицы Барекамутян, которая находилась в плохом состоянии, заасфальтирована за счет финансовых средств, направленных правительством на решение проблем области. Тротуары улицы выложены плиткой.

Как сообщил «Арменпресс» глава общины Акунк Николай Хачатрян, программа была реализована при софинансировании администрации общины Акунк. Правительство выделило 5 млн драмов, община Акунк - 2 млн драмов. Строительные работы начались и были завершены в октябре.

«В этой части улицы Барекамутян проезжая дорога и тротуары были в плохом состоянии. Теперь участки, на которых образовывались лужи во время дождя или при таянии снега, заасфальтированы, а тротуары выложены плиткой. Построена и дренажная система, и улица Барекамутюн уже приобрела привлекательный вид», - сказал глава общины.

Хосров Хлгатян