Проводится акция протеста против установления азербайджанских таможенных пунктов на автодороге Горис-Капан

У здания правительства группа граждан проводит акцию протеста против установления азербайджанских таможенных пунктов на автодороге Горис-Капан Сюникской области.

Как передает «Арменпресс», акцию протеста инициировал депутат фракции «Айастан» Гегам Манукян, когда стало известно, что на участке дороги Горис-Капан Азербайджан будет осуществлять пограничный и таможенный контроль.

Граждане пытались войти в здание правительства, чтобы задать вопросы членам правительства, однако сотрудники полиции не позволили им этого.

Депутат фракции «Айастан» Анна Григорян заявила, что вследствие этого три села окажутся в блокаде, напомнив, что еще два месяца назад она говорила, что азербайджанская сторона на участках магистрали осуществляет строительство, однако, по ее словам, от государственных органов ответа так и не поступило.

Коснувшись альтернативной дороги, она предположила, что эта магистраль полностью будет сдана, и сказала, что альтернативная дорога не сможет полноценно заменить действующую межгосударственную дорогу.

Она заявила, что после акции протеста поедет в Капан, чтобы проехать по этому участку дороги, и понять, как обычный гражданин сможет пройти через эту таможню.