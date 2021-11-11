Встреча расширенной "тройки" по урегулированию в Афганистане (Россия, США, КНР, Пакистан) открылась в четверг в Исламабаде (Пакистан). Как передает Арменпресс, об этом сообщил афганский телеканал 1TV.

Предыдущая встреча в этом формате состоялась в Москве 19 октября накануне заседания по Афганистану. США в ней не участвовали.