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Секретари Совбезов России и Ирана обсудили сотрудничество

Секретари Совбезов России и Ирана обсудили сотрудничество

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани вопросы российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности, сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза России Евгений Аношин.

"Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Обсуждены вопросы российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности", - сказал он.

Встреча прошла на полях "Делийского диалога по региональной безопасности в Афганистане" в Нью-Дели, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в Нью-Дели советники по национальной безопасности обсудили ситуацию в Афганистане. Во встрече приняли участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.


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