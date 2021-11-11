В Чехии правительство премьера Бабиша подало в отставку
Правительство Чехии, возглавляемое председателем политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андреем Бабишем, подало в четверг в отставку. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал CNN Prima News.
Президент Чехии Милош Земан, согласно конституции страны, должен поручить кабмину Бабиша продолжать исполнять обязанности до назначения им нового правительства.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 12:08 В Чехии правительство премьера Бабиша подало в отставку
- 11:53 В Европарламенте реорганизована группа дружбы с Арменией
- 11:52 Аруш Арушанян избран главой укрупненной общины Горис
- 11:44 На участке дороги Север-Юг движение в одном направлении осуществляется по реконструированной дороге
- 11:43 Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 251,4 млн
- 11:32 В Армении за день подтверждено 1 482 случая заражения Covid-19
- 11:24 США и Румыния намерены расширять сотрудничество по безопасности в Черном море
- 11:22 ЕС и США допустили санкции против авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Белоруссию
- 11:01 Под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ встретились главы МИД Армении и Азербайджана: МИД Франции
- 10:48 Новый глава МИД Японии подтвердил нацеленность на мирный договор с Россией
- 10:33 В Париже состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана
- 10:07 В Германии зафиксировали новый антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом
- 10:02 Дилижанские повороты закрыты для транспортных средств с прицепом
- 09:49 Я решил поднять свой голос в пользу Армении, чтобы справедливость была восстановлена: депутат СЕ
- 09:40 Комиссия «Ай Дата» сделает все возможное, чтобы признание Геноцида армян стало вопросом повестки дня Палаты лордов
- 09:05 Европейские индексы - 10-11-21
- 09:04 Американские индексы снизились - 10-11-21
- 09:03 Цены на цветные металлы - 10-11-21
- 09:02 Цены на драгоценные металлы выросли - 10-11-21
- 09:01 Цены на нефть снизились - 10-11-21
- 02:33 Министры иностранных дел Армении и Франции обсудили вопросы, связанные с нагорно- карабахским конфликтом
- 02:25 После действий армянских ВС Азербайджан обратился к российской стороне: МО о событиях на озере Сев Лич
- 10.11-21:58 Армения и Азербайджан разместят пункты таможенного контроля на дороге Горис-Капан: секретарь Совбеза
- 10.11-21:44 Путин и Меркель второй раз за день обсудят Белоруссию: Bloomberg
- 10.11-21:42 Парламент Турции продлил мандат на пребывание военных в Азербайджане
11:30, 06.11.2021
Просмотрели 1618 раз Для России и Армении открываются дополнительные перспективы реализации артерии «Север-Юг». Заявление МИД РФ
21:54, 05.11.2021
Просмотрели 1569 раз Суверенитет за дорогами сохраняется за теми странами, по чьей территории они проходят: Оверчук на встрече с Пашиняном
18:34, 08.11.2021
Просмотрели 1524 раз Межгосударственная дорога Степанакерт-Шуши-Бердзор двусторонне открыта
15:39, 06.11.2021
Просмотрели 1463 раз Вести переговоры, обсуждать, но не упускать из виду ошибки Азербайджана. Эксперт
15:26, 04.11.2021
Просмотрели 1397 раз Азербайджан нарушил право армянских пленных на жизнь: ЕСПЧ огласил решение