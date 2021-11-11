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В Чехии правительство премьера Бабиша подало в отставку

В Чехии правительство премьера Бабиша подало в отставку

Правительство Чехии, возглавляемое председателем политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андреем Бабишем, подало в четверг в отставку. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал CNN Prima News.

Президент Чехии Милош Земан, согласно конституции страны, должен поручить кабмину Бабиша продолжать исполнять обязанности до назначения им нового правительства.


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