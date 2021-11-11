Аруш Арушанян избран главой укрупненной общины Горис

В Горисе состоялось первое заседание избранного Совета старейшин.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает блок «Аруш Арушанян».

Блок «Аруш Арушанян» был представлен 13 членами, ГД - 7, АНК – 1.

В сообщении отмечается, что Аруш Арушанян на заседании Совета старейшин был избран главой укрупненной общины Горис.