Аруш Арушанян избран главой укрупненной общины Горис
В Горисе состоялось первое заседание избранного Совета старейшин.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает блок «Аруш Арушанян».
Блок «Аруш Арушанян» был представлен 13 членами, ГД - 7, АНК – 1.
В сообщении отмечается, что Аруш Арушанян на заседании Совета старейшин был избран главой укрупненной общины Горис.
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