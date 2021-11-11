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На участке дороги Север-Юг движение в одном направлении осуществляется по реконструированной дороге

На участке дороги Север-Юг движение в одном направлении осуществляется по реконструированной дороге

На участке дорожного коридора «Север-Юг«, у перекрестка Талин-Ором, движение транспорта в одном направлении осуществляется по дороге, реконструированной в рамках кредитного соглашения Транш-3.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент, призывая водителей не превышать скорость  соблюдать правила дорожного движения.

Отмечается, что в рамках кредитного соглашения Транш-3 дороги Север-Юг по двум дорожных зонам уже заасфальтировано около 47км.


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