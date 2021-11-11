На участке дороги Север-Юг движение в одном направлении осуществляется по реконструированной дороге

На участке дорожного коридора «Север-Юг«, у перекрестка Талин-Ором, движение транспорта в одном направлении осуществляется по дороге, реконструированной в рамках кредитного соглашения Транш-3.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент, призывая водителей не превышать скорость соблюдать правила дорожного движения.

Отмечается, что в рамках кредитного соглашения Транш-3 дороги Север-Юг по двум дорожных зонам уже заасфальтировано около 47км.