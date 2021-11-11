В Армении за день подтверждено 1 482 случая заражения Covid-19

По состоянию на 11:00 11 ноября в Армении всего подтверждено 325 521 случаев заражения COVID-19, 287 856 из которых вылечились. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 29 438 пациентов. Всего проведено 2 миллиона 215 632 тестирований.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что за последние сутки проведено 13 310 тестов. Подтверждено 1 482 случая заражения COVID-19, вылечились 1 522 заболевших, есть 36 летальных исходов.

Всего по причине Covid-19 - 6 867 летальных исходов. Случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни - 1 360.