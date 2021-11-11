ЕС и США допустили санкции против авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Белоруссию

Европейский Союз и США не исключают возможность введения санкций против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов из ближневосточных стран на территорию Белоруссии, откуда те потом пытаются перейти границу ЕС, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с американским президентом Джо Байденом.

"Мы согласны, что нужно рассмотреть возможность введения санкций против тех авиакомпаний, которые осуществляют перевозку людей в Минск, а затем - к границе ЕС и Белоруссии", - сказала она журналистам в Вашингтоне.

На этой неделе фон дер Ляйен заявляла, что ЕС изучит, каким образом возможно применить санкции в отношении авиакомпаний третьих стран, которые задействованы в процессе нелегальной перевозки людей, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос возле границ Евросоюза, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Европу, но получают отказ.