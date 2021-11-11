Под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ встретились главы МИД Армении и Азербайджана: МИД Франции

Министерство иностранных дел Франции сообщило подробности встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, прошедшей в Париже под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает «Арменпресс», в распространенном МИД Франции коммюнике отмечается, что до встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которые прибыли в Париж для участия в Генеральной ассамблее ЮНЕСКО, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел с ними приватные встречи.

После приватных встреч глава МИД Франции открыл совместную встречу глав МИД Армении и Азербайджана под эгидой трех сопреседателей Минской группы ОБСЕ - Франции, США и РФ

Отмечается, что в ходе встречи Жан-Ив Ле Дриан подтвердил желание Франции способствовать диалогу между сторонами, который поможет установлению прочного мира на Южном Кавказе в интересах населения всего региона.