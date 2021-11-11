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В Париже состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана

В Париже состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о встрече в Париже глав МИД Армении Арарата Мирзояна и Азербайджана Джейхуна Байрамова. Как сообщает «Арменпресс», об этом глава МИД Франции написал в своем микроблоге в Twitter.

«Сегодня в Париже я встретился со своими армянским и азербайджанским коллегами, чтобы помочь ослабить напряженность. Мы не забываем жертв войны, разразившейся год назад», - написал министр иностранных дел Франции.


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