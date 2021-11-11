В Германии зафиксировали новый антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 50 196, что стало новым максимумом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий антирекорд зафиксирован 10 ноября, когда за сутки было выявлено 39 676 случаев заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 4 894 250 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 235 пациентов. Общее число летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 97 198.

Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время составляет 249,1. В среду он достигал значения 232,1, во вторник - 213,7, в понедельник - 201,1, а в воскресенье - 191,5. Семидневный показатель распространения инфекции до сих пор был основным критерием при выборе ограничительных мер в Германии. Сейчас внимательно учитываются и другие факторы, в том числе заполненность отделений интенсивной терапии и процент привитых граждан.

На прошлой неделе и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия столкнулась с четвертой волной пандемии, которая, по его словам, является, прежде всего, "пандемией непривитых". 10 ноября и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что темпы вакцинации в стране недостаточно высокие для предотвращения роста заражения коронавирусом. Показатели иммунизации населения ниже 75%, по ее словам, связаны с экспоненциальным ростом, сопровождающимся высокой заполненностью отделений интенсивной терапии. В этом контексте Меркель подчеркнула необходимость принятия дополнительных мер, направленных на сдерживание распространения инфекции.