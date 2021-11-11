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Дилижанские повороты закрыты для транспортных средств с прицепом

Дилижанские повороты закрыты для транспортных средств с прицепом

В Сисиане, Горисе, Мегри, Раздане, Севане, Чамбараке, Апаране, Арагаце идет снег, в Мартуни - дождь со снегом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент, предупреждая, что повороты Дилижана закрыты для транспортных средств с прицепом.

Остальные автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

«Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами, - говорится в сообщении Дорожного департамента.


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