Дилижанские повороты закрыты для транспортных средств с прицепом

В Сисиане, Горисе, Мегри, Раздане, Севане, Чамбараке, Апаране, Арагаце идет снег, в Мартуни - дождь со снегом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент, предупреждая, что повороты Дилижана закрыты для транспортных средств с прицепом.

Остальные автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

«Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами, - говорится в сообщении Дорожного департамента.