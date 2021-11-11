Я решил поднять свой голос в пользу Армении, чтобы справедливость была восстановлена: депутат СЕ

Конфликт Нагорного Карабахабудет разрешен только в том случае, если все заинтересованные стороны, отбросив свои разногласия и чувства, сойдутся за одним столом и попытаются прийти к соглашению. Депутат Европарламента Ларс Патрик Берг в интервью «Арменпресс» отметил, что он надеется, что формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ будет возобновлен, а Европейский Союз примет более активное участие в процессе урегулирования конфликта.

Ларс Патрик Берг посетил Армению с частным визитом, чтобы встретиться с армянскими парламентариями для обсуждения экономических, политических и стратегических вопросов. Он является членом Партии либерально-консервативных реформ Германии, представляющим европейскую консервативно-реформистскую фракцию в Европейском парламенте. Ларс Патрик Берг также является членом комитета Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам. В прошлом он несколько раз бывал не только в Республике Армения, но и в Республике Арцах, благодаря чему попал в печально известный черный список Азербайджана.

- Г-н Берг, в течение последнего года, в основном из-за второй Арцахской войны, на Южном Кавказе происходят активные процессы, выдвигаются новые инициативы, которые, по мнению многих экспертов, могут изменить баланс сил в регионе, говоря другими словами, ведут к формированию нового регионального статуса-кво. И активную роль в этих процессах играют не только страны региона, но и влиятельные региональные игроки - Россия, Турция, Иран. Параллельно с сопредседательством Минской группы ОБСЕ предлагаются новые форматы, в том числе и по урегулированию региональных конфликтов. Германия, член Минской группы и одна из ведущих стран Европейского Союза, какова ее позиция по этим событиям?

- Конечно, я не могу выступать от имени Федерального правительства Германии, я депутат Европарламента, один из 705. К сожалению, я не министр иностранных дел и не глава государства. Фактически, да, соотношение сил в этом регионе меняется. Я сожалею только о том, что Европейский Союз не предпринимал активных усилий в этом направлении в прошлом. Недавно президент Еврокомиссии заявил, что Европейский Союз должен играть более активную роль в делах этого региона. Все дело в том, что ситуация в этом регионе очень сложная, конфликт не такой, чтобы его можно было разрешить за несколько дней. Как политики, мы должны руководствоваться не желаниями, а правильно оценивать реальность.

Армения - страна, возможности которой очень ограничены как на Востоке, так и на Западе, она не может распространяться ни на Восток, ни на Запад. В то же время, конечно, не исключено, что люди в Арцахе будут иметь возможность жить в мире и стабильности. Я не думаю, что могу с уверенностью сказать, что формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ должен быть восстановлен, чтобы Европейский Союз смог более активно участвовать в этих процессах и участвовать в создании новых измерений, включая упомянутых вами основных игроков - Россию, Турцию и Иран. Как рядовой член Европейского парламента, я хочу поднять свой голос за окончательное разрешение этого конфликта.

- Нам известно, что Вы уже несколько раз бывали в Арцахе, Вы очень поддерживали арцахских армян в их борьбе за свободу и самоопределение. Вы были в Нагорном Карабахе в этот раз? Как Вы представляете преодоление последствий 44-дневной войны 2020 года, восстановление Арцаха после полученных тяжелых ран?

- Я бы с удовольствием поехал в Арцах и на этот раз, но на фоне последних событий сложилась ситуация, что теперь мой въезд в Арцах может расцениваться как провокационный. Хотя в Арцахе я знаю многих политиков, ответственных и активных. В Арцах в 2017 году, со мной приехало много людей и сейчас мы все внесены в черный список Азербайджана. Поездка в Арцах - сейчас довольно деликатный вопрос.

В Арцахе у меня были встречи с предыдущим президентом Бако Саакяном и тогдашним министром иностранных дел Масисом Маиляном. В любом случае, я думаю, что эту сложную проблему, конфликт, можно решить, если все заинтересованные стороны, как вы сказали, игроки соберутся за одним столом, поскольку политики, лица, принимающие решения, могут попытаться отложить свои разногласия, чувства найти лучшее решение этой проблемы», - отметил Патрик Берг.

- Одним из самых важных, болезненных и приоритетных вопросов является проблема армянских военнопленных. Азербайджан, несмотря на требования трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года не возвращает пленных.

- Конечно, это очень важный вопрос, прежде всего, вопрос пленения гражданских лиц, также военнослужащих регулярной армии. Это противоречит всем положениям международных соглашений, в том числе и Женевской конвенции. У нас была возможность побывать в Пантеоне национальных героев Армении в Ераблуре, откуда мы вернулись под очень тяжелым эмоциональным впечатлением. И учитывая эти настроения, думаю, что те люди, которые держат военнопленных, во имя мира и стабильности должны как можно скорее освободить их. В той ужасной войне, я не хочу давать эмоциональную оценку этой войне, было так много жертв, так много людей было убито, что это, на фоне ненависти, может стать серьезным препятствием для установления мира в этом регионе.

- На Ваш взгляд, какие политические, правовые и другие инструменты есть в европейских структурах, в частности в Европарламенте, чтобы оказать давление на Азербайджан с целью возвращения армянских пленных? Другой ключевой вопрос в этом контексте - уничтожение армянского исторического и культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха. Что можно сделать, чтобы этого не произошло?

- Вы задаете очень хороший вопрос, но позвольте мне сказать, что, к сожалению, у нас нет других инструментов, кроме слов. Тем не менее, Европейский Союз - очень крупный торговый партнер, гигант, если нам удастся внушить всем государствам-членам идею, что может произойти такое развитие событий, и мы можем добиться многого. Но если каждый раз будем говорить «ради блага, газа и нефти», дальше слов мы не пойдем.

После окончания войны я написал письмо Генеральному директору ЮНЕСКО, в котором просил сделать все, что в его силах, чтобы армянское культурное наследие в этих районах не пострадало. То, что такое отношение к культурному наследию народа не приносит уважения народам, которые этим занимаются. И это следует рассматривать как общее явление во всем мире. Пока я не знаю, направила ли ЮНЕСКО миссию по изучению сохранения культурного наследия Арцаха. Несколько месяцев назад при участии ЮНЕСКО в Европарламенте были такие слушания, но до этого миссия ЮНЕСКО не выезжала в Арцах по соображениям безопасности.

И ненависть, которая существует сегодня, продолжается, она ведет к еще большей ненависти, вражде, сеет ненависть и в мышлении следующего поколения. Вот почему мы должны попытаться бороться с этим более серьезными, более мощными силами, предпринять такие большие шаги к примирению, чтобы чувство ненависти не продолжалось и не углублялось в будущих поколениях. Конечно, мы должны учитывать, что этот конфликт вряд ли удастся быстро разрешить в краткосрочной перспективе, он требует локального решения, но мы должны найти решение, которое устроит все стороны.

Многие в Европарламенте спрашивают меня: «Почему вы заняли такой позицией? Мы ничего не можем сделать, но за это вы под вашими постами в Facebook получаете оскорбления от азербайджанцев и турок». Я говорю, что долг политика в том, что он должен повышать голос за решение какой-либо проблемы, за положительный результат. Одни политики повышают голос за какую-либо одну страну, а я хочу поднять голос в пользу Армении.

- Вы, вероятно, делаете это из желания бороться за справедливость, исходя из гуманитарных принципов?

- Прежде всего, хочу сказать, что 5 лет назад я даже не знал, где находится Армения, но видел, что есть страны, которые, используя инструменты, предоставляемые текущими реалиями - лоббирование и др., бывают очень активны. И я решил поднять голос в пользу Армении, чтобы можно было восстановить справедливость. Ведь есть страны, у которых нет больших финансовых возможностей.

В заключение хочу сказать, что я приехал в вашу страну, зная, что происходит в ней, и как политик, я должен постараться выразить максимально взвешенную позицию, естественно, не забывая о существующих реалиях.

Интервью вел Арам Саркисян.