Европейские индексы - 10-11-21
МОСКВА, 11 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 ноября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.17% и составил 16067.83 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.03% и составил 7045.16 пункта, британский FTSE вырос на 0.91% и составил 7340.15 пункта, а российский RTSI снизился на 0.57% и составил 1853.64 пункта.
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