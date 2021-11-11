Европейские индексы - 10-11-21

МОСКВА, 11 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.17% и составил 16067.83 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.03% и составил 7045.16 пункта, британский FTSE вырос на 0.91% и составил 7340.15 пункта, а российский RTSI снизился на 0.57% и составил 1853.64 пункта.