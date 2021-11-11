Цены на цветные металлы - 10-11-21

ЛОНДОН, 11 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 10 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.00% и составила 2575.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.93% и составила 9570.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.98% и составила 2325.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.43% и составила 19550.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.27% и составила 37350.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.27% и составила 3284.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 45000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 59500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.