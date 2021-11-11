Министры иностранных дел Армении и Франции обсудили вопросы, связанные с нагорно- карабахским конфликтом

10 ноября министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян, находящийся с рабочим визитом в Париже, встретился с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Министерство иностранных дел РА сообщает, что министры обсудили вопросы, связанные с дальнейшим углублением армяно-французских привилегированных отношений, подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества. Была подчеркнута важность расширения экономических связей между двумя странами.

Министры иностранных дел Армении и Франции обсудили ряд вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом. Арарат Мирзоян подчеркнул, что всеобъемлющее урегулирование конфликта возможно только путем мирных переговоров в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Были обсуждены и гуманитарные вопросы, возникшие в результате 44-дневной войны. Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость безоговорочного и скорейшего возвращения всех армянских военнопленных, а также необходимость сохранения армянского исторического, культурного и религиозного наследия на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана.

Арарат Мирзоян отметил, что Армения и армянский народ высоко ценят позицию и действия правительства и Парламента Франции в дни агрессии, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах, и в последующий период.

Арарат Мирзоян также поблагодарил французскую сторону за помощь, оказываемую в борьбе с эпидемией COVID-19.