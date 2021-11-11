После действий армянских ВС Азербайджан обратился к российской стороне: МО о событиях на озере Сев Лич

Министерство обороны Республики Армения опровергает распространенную Министерством обороны Азербайджана информацию, что 60 армянских военнослужащих на озере Сев Лич оказались в окружении, и лишь при посредничестве российской стороны они были освобождены. Как передает «Арменпресс», в распространенном Министерством обороны РА сообщении уточняется, что после провокации азербайджанской стороны и ответных действий Вооруженных сил Армении, именно Азербайджан обратился к российской стороне с просьбой разрешить ситуация.

«10 ноября некоторые азербайджанские СМИ распространили информацию, якобы на территории у озера Сев Лич Сюникской области Армении между армянскими и азербайджанскими военными произошла драка, и в результате группа армянских военнослужащих оказалась в окружении.

Эту дезинформацию позднее подхватило и Министерство обороны Азербайджана, заявив, что 60 армянских военнослужащих оказались в окружении, и лишь при посредничестве российской стороны они были освобождены. Заявление оборонного ведомства Азербайджана - откровенная дезинформация. Более того, после ответных действий подразделений Вооруженных сил Армении, последовавших за провокацией азербайджанской стороны на территории у озера Сев Лич, именно азербайджанские ВС обратились к российской стороне с просьбой разрешить ситуацию, и благодаря активной работе российской стороны ситуацию удалось стабилизировать.

Министерство обороны Республики Армения подтверждает, что ситуация на территории у озера Сев Лич находится под полным контролем ВС Армении», - говорится в сообщении МО Армении.