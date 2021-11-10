Армения и Азербайджан разместят пункты таможенного контроля на дороге Горис-Капан: секретарь Совбеза

Армения разместит пункты таможенного и пограничного контроля на дороге Горис-Капан. Как сообщает Арменпресс, об этом в программе «Новости» Общественного телевидения заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Сегодня азербайджанская сторона проинформировала армянскую сторону о том, что с сегодняшнего дня, с 12 часов ночи, будет осуществлять функцию пограничного и таможенного контроля на дороге Горис-Капан, то есть разместит таможенные посты.

Армянская сторона предпримет соответствующие шаги. Т.е. на этом участке дороги будут установлены таможенные и пограничные пункты, и мы заранее начали эту работу, шаги в этом направлении.

Но поскольку, как уже было объявлено, дорога Капан-Татев уже готова, а оттуда, можно сказать, у нас есть безопасная дорога в Горис или в Ереван, т.е. готова альтернативная дорога, которая может быть использована как для перевозки грузов, так и для проезда автомобилей любого типа. Очень важно, что это новая дорога», - сказал Григорян.

Он отметил, что в результате работы правительства дорога Ереван-Капан является самой благоустроенной за последние 15 лет.

«Считаю важным подчеркнуть, что в находящихся на дороге Горис-Капан общинах, то есть в общинах Шурнух, Воротан, Чакатен, в настоящее время ведутся дорожно-строительные работы, чтобы благоустроить ведущие в эти общины дороги», - сказал Григорян, отметив, что эти дороги будут заасфальтированы в ближайшем будущем.