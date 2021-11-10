Парламент Турции продлил мандат на пребывание военных в Азербайджане

Закон о продлении на один год мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане принят парламентом Турции. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом свидетельствуют итоги голосования.

В законопроекте отмечается важность продолжения деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра в азербайджанском Агдаме, который "вносит вклад в безопасность и формирование атмосферы доверия между сторонами".

Срок миссии турецких военных в Азербайджане продлевается на год, начиная с 17 ноября.

Парламент Турции одобрил указ президента республики об отправке турецких военных в Азербайджан 17 ноября 2020 года. Согласно документу, они могли находиться в Азербайджане в течение одного года.