Путин и Меркель второй раз за день обсудят Белоруссию: Bloomberg

Президент России Владимир Путин и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель второй раз за день обсудят Белоруссию на фоне ситуации с беженцами на границе страны, второй разговор может пройти через несколько часов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом собщает агентство Bloomberg.

"Путин и Меркель снова обсудят Белоруссию через несколько часов". - говорится в сообщении агентства.

Меркель в среду провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, она попросила его оказать влияние на власти Белоруссии по ситуации с мигрантами, которые через эту страну направляются в Евросоюз. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран-членов Евросоюза с Минском.