Президент Республики Арцах провел совещание по вопросам безопасности

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел совещание по вопросам безопасности с участием руководителей парламентских фракций, секретаря Совета безопасности Арцаха и руководителей силовых структур.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян отметил, что хотя после окончания развязанной против Арцаха в 2020 году войны была проделана масштабная работа по обеспечению безопасности населения, факты провокации азербайджанской стороны, в результате которых есть погибшие и раненые, принуждают использовать новые оборонительные методы.

Президент Арцаха подчеркнул, что с российским миротворческим контингентом, дислоцированным в Арцахе, предусмотрены совместные шаги для обеспечения безопасности населения.

Представители политических сил внесли свои предложения относительно ситуации.

Во встрече приняли участие также спикер НС Арцаха Артур Товмасян и руководитель аппарата президента Карен Шахраманян.